Piazzale Flaminio, rapina lo smartphone a una donna: inseguito e arrestato

A passeggio per la capitale, stava consultando il navigatore attraverso il cellulare quando all’improvviso, ferma in piazzale Flaminio, è stata raggiunta alle spalle uno straniero di colore, che repentinamente le ha strappato il telefonino dalle mani ed è fuggito via. Subito rincorso dal marito della vittima e da un passante in moto che aveva assistito a tutta le scena, l'uomo, un cittadino del Gambia, è stato raggiunto in via dell’Oca. Qui, per nulla intenzionato a farsi prendere, con un coccio di vetro raccolto da terra, ha iniziato a minacciare tutti i presenti. Il motociclista, nel tentativo di difendersi, si è fatto scudo con il suo casco, ma il malvivente è riuscito a strapparglielo di mano. Sopraggiunte nel frattempo due pattuglie del reparto prevenzione della polizia, il rapinatore ha cercato nuovamente di fuggire brandendo il coccio di vetro e il casco. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, un 25enne. Arrestato, dovrà rispondere del reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.