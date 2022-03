Roma, vittima reagisce: rapinatore spara colpi in aria. Paura a Monteverde, caccia all'aggressore

Paura in strada a Roma. È stato avvicinato da un uomo armato di pistola che voleva portagli via il portafogli ma ha reagito e il rapinatore ha esploso alcuni colpi in aria. È successo ieri sera nel parcheggio di un ristorante in via di San Pancrazio, in zona Monteverde Vecchio.

Paura a Monteverde, caccia all'aggressore

L'uomo dopo cena era andato a recuperare l'auto quando è stato avvicinato dal rapinatore che alla reazione della vittima che ha iniziato una colluttazione ha sparato diversi colpi di pistola in aria mentre uno ha mandato in frantumi il finestrino di una macchina. Subito dopo il rapinatore si è allontanato e la vittima ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito.