Roma, rapina da McDonald's: due rapinatori senza armi si fanno consegnare migliaia di euro

Ultimo aggiornamento: 21:34

Una rapina, singolare, anomala, senza l’uso delle armi. Due individui sono riusciti a farsi aprire la cassaforte di McDonald’s in via Isacco Newton, al Portuense, senza coltelli o pistole ma solo con parole minacciose.Il singolare colpo è accaduto oggi alle 16 nei locali ampi e a vetrate della nota catena di hamburger. I due si sono presentati davanti al negozio con uno scooter e con caschi integrali in modo che non potevano essere visti in faccia. Al momento del colpo, c’erano molti clienti nel locale: giovani e anche genitori con i figli piccoli. La coppia di banditi ha minacciato di morte i dipendenti che li ha lasciati passare fino all’ufficio amministrativo dove si trova la cassaforte. Un impiegato ha aperto il forziere e così i due sono fuggiti con qualche migliaio di euro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha accertato che i rapinatori hanno agito disarmati.