Rapina in appartamento a Roma, proprietari immobilizzati: caccia a finti corrieri

Si sono spacciati per corrieri di una ditta di spedizioni e, una volta entrati nell'appartamento alla periferia di Roma, hanno immobilizzato il proprietario, la madre disabile e la badante.

È successo ieri in via Ratto delle Sabine, in zona Casal Monastero. I tre uomini sono scappati portando via due cellulari e circa 300 euro. Sulla vicenda indaga la polizia.

