Roma, due rapine in 4 giorni nello stesso supermercato: caccia a un ragazzo

Due rapine in quattro giorni, sempre nello stesso supermercato. Siamo a Roma, nel quartiere Garbatella e precisamente nel Tuodì al civico 136 di via delle Sette Chiese.



Il primo colpo c'è stato lunedì e oggi, alle 13,40, un ragazzo - romano secondo le testimonianze raccolte sul posto - ha messo di nuovo a segno il secondo colpo: armato di taglierino e con il volto coperto da passamontagna, sciarpa e occhiali, ha minacciato le cassiere ed ha arraffato l'incasso, 400 euro circa. Poi il bandito si è dileguato in sella a un motorino rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA