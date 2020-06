Una tentata rapina in farmacia in Via Po, nel quartiere Coppedè di Roma. Un uomo ha esploso cinque colpi di pistola a salve. Paura in una farmacia di via Po, nel cuore quartiere Coppedè a Roma, dove un rapinatore romano di 48 anni, ha fatto irruzione nel negozio intorno alle 18.30 esplodendo cinque colpi con una pistola a salve. Un testimone ha subito chiamato i carabinieri e con il coordinamento della centrale operativa del comando provinciale di Roma i militari sono riusciti in pochissimo tempo a giungere sul posto. Il rapinatore è stato infatti bloccato ancora all'interno della farmacia. L'intervento è stato eseguito dai carabinieri della stazione Salaria in collaborazione con i colleghi di Parioli.

Ultimo aggiornamento: 20:45

