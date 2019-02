Roma, commerciante tramortito dai rapinatori con il calcio della pistola tra i passanti

Ultimo aggiornamento: 19:57

Un commerciante, stamattina, al Tiburtino, è stato aggredito da due rapinatori armati di pistola. L’uomo è stato colpito alla testa con il calcio dell’arma, ed ha perso i sensi in mezzo alla strada. I banditi sono fuggiti con 10.000 euro che erano l’incasso dell’uomo ferito che è stato sorpreso mentre stava andando alle poste per versare la somma. La rapina a mano armata è avvenuta, verso le 9, su un un tratto di via Ciciliano. La vittima è un commerciante bengalese, benvoluto da tutti, che da anni gestisce un ”internet point” della zona. Le fasi del colpo sono state viste da passanti ed automobilisti che sono rimasti terrorizzati dallo spavento.La strada è stata bloccata temporaneamente per permettere il soccorso della persona ferita che perdeva sangue alla testa. Il personale di un’ambulanza ha trasportato il commerciante all’ospedale Pertini dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura alla testa per la ferita provocata dal calcio di pistola. ”Ho visto quei due giovani armati, fuggire su una moto - ha raccontato spaventato un testimone -. Una cosa da non credere con quell’uomo aggredito, rimasto stordito in terra che perdeva sangue. I banditi non si sono fatti alcun scrupolo ma hanno agito in mezzo a decine di persone”. Del Caso se ne occupa la polizia.