Cinque ragazzi picchiano immigrato per strappargli il cellulare a Roma

In cinque l’hanno preso alle spalle e poi gli hanno sferrato un pugno sul volto. Una azione da ”branco” che era finalizzata a rapinare alla vittima un vecchio cellulare. Il pestaggio è accaduto intorno alle 23, su un tratto di via dei Faggi, a Centocelle. I rapinatori sono un gruppo di romani mentre ad essere aggredito è stato un cittadino bengalese di 35 anni. Si è trattato di un ”raid” fulmineo. ”Stavo camminando - ha spiegato il bengalese ai poliziotti - quando mi sono sentito spingere da dietro e poi qualcuno mi ha dato un pugno in viso. Erano quattro, cinque ragazzini che mi hanno preso il telefonino”. Sul posto sono accorsi alcuni equipaggi delle volanti che hanno chiamato il personale di un’ambulanza. L’uomo picchiato si è fatto medicare sul posto e ha rifiutato il ricovero dicendo che sarebbe andato in ospedale più tardi. Sembra che non si tratti di un atto di razzismo. Gli aggressori non hanno pronunciato alcuna parola che richiama la differenza della razza. I ragazzi sono riusciti a fuggire. Gli investigatori sono rimasti comunque stupiti dall’aggressione collettiva contro una sola persona.