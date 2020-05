Roma, rapinatore distratto: sbaglia marcia e sbatte contro un muro

Ha sbagliato a ingranare la marcia sull’auto della fuga e così è andato a sbattere contro un muretto. Del resto il guidatore, un rapinatore, era nervoso: la polizia era sulle sue tracce. E’ stato arrestato così un bandito di 43 anni, romano subito dopo un colpo alle Poste di via Santa Seconda a Casalotti.



Il bandito aveva fatto irruzione nei locali, pistola in pugno e passamontagna. Aveva preso in ostaggio i dipendenti ed i clienti e si è fatto consegnare il bottino. Poi, la fuga quando ormai le volanti erano accorse. Salito sull'auto ha messo la retromarcia e si è schiantato contro un muro. Così è finito in manette. Nelle tasche gli sono state trovate altre banconote frutto di un'altra rapina. E' stato portato al carcere.