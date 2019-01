Ladri sfrontati, rapinano una banca a volto scoperto e mandano un bacio alla telecamera di sorveglianza

Rapina con bacio alla monte dei Paschi di Siena di Genzano. Forse soddisfatti per il bottino ma certamente per sfrontatezza, due malviventi che hanno rapinato a volto scoperto la filiale della Monte Paschi di Siena, hanno mandato un bacio alla telecamera di sorveglianza. Il colpo è stato messo a segno mercoledì mattina quando i rapinatori sono entrati negli uffici di via Saragat armati di taglierino e, senza nascondere il loro accento campano, tantomeno i loro volti, hanno chiesto a tutti i presenti di stare calmi perché: “siamo professionisti” avrebbero detto, e arraffati poco meno di 14mila euro si sono dileguati non prima di madare un “bacio che vola” alla telecamera che li stava riprendendo. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri di Genzano. Ultimo aggiornamento: 09:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA