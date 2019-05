A causa del forte vento un ramo è caduto oggi in via della Fonte dell’Acqua Acetosa, all’incrocio con viale Maresciallo Pilsudski, tra Parioli e Acqua Acetosa, ed ha danneggiato un’automobile. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti della polizia locale. Fortunatamente in quel momento non passavano persone a piedi. © RIPRODUZIONE RISERVATA