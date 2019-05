Abbandona materasso in strada e la Raggi posta il video: «Ma è del 2018»

La sindaca Virginia Raggi da qualche giorno ha cominciato a pubblicare video di cosiddetti “zozzoni”, ovvero di persone che lasciano rifiuti ingombranti per le strade di Roma. L'altro giorno, ad esempio, ha denunciato un uomo che aveva abbandonato un materasso in strada, in zona Torpignattara. La pagina Facebook Riprendiamoci Roma, però, ha rivelato che il video postato dalla sindaca non è recente, ma risalirebbe addirittura al settembre del 2018.

Roma, abbandona materasso in strada, un residente lo filma: «Riprenditelo». Raggi pubblica il video

