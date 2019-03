Raggi: «Già su strada 38 nuovi bus: altri 70 in arrivo»

Continua a singhiozzo il rinnovamento dei mezzi Atac. Su Facebook ne dà notizia la sindaca Virginia Raggi: «I nuovi autobus in servizio per le strade di Roma. I 38 mezzi sono arrivati da poco più di una settimana e li abbiamo subito messi a disposizione dove necessario per garantire un servizio più efficiente, ottenendo i primi risultati per i cittadini. Questo vuol dire meno disagi per chi aspetta i mezzi alle fermate».

«Da quando sono in circolazione, collegamenti come quello per il centro ospedaliero pediatrico del Bambino Gesù al Gianicolo, sono tornati a funzionare come dovrebbero, senza interruzioni. È solo un altro piccolo traguardo, ma è un passo in avanti. Il percorso per rinnovare la flotta di Atac è appena iniziato: a breve saranno su strada anche gli altri 70 bus a noleggio e ad aprile partirà la prima linea di minibus elettrici per il Centro storico. A tutto questo si andranno ad aggiungere anche i 227 autobus, acquistati con gara Consip. Nuova linfa per il servizio di trasporto pubblico, benefici per tutti», conclude.

