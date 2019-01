Roma, Raggi: «Scoperta discarica abusiva con baraccopoli, denunciati occupanti e proprietario area»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo scoperto nel Parco dell’Aniene, nella periferia di Roma, una vera e propria discarica a cielo aperto in città. Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato un’area, vicino Ponte Mammolo, grande 30mila metri quadrati che da decenni, nel silenzio assordante di chi ha amministrato nel passato, veniva utilizzata per attività illecite». Lo scrive su Facebook la sindaca, Virginia Raggi. «Negli anni ci avevano costruito baracche abusive, con tanto di docce e bagni. Ci vivono una trentina di persone di nazionalità romena. Sul terreno sono stati trovati rifiuti di ogni genere: da elettrodomestici a porte, lamiere, secchi di vernice e altri materiali di risulta - aggiunge Raggi - Stiamo parlando di 560 metri lineari di rifiuti: quindi più di mezzo chilometro. E molto spesso questi rifiuti venivano addirittura gettati nel fiume Aniene con gravi conseguenze ambientali. Pensate che ogni volta che pioveva i rifiuti venivano trasportati dal fiume e si andavano ad ammassare in punti dove gli argini del fiume erano più bassi, provocando così allagamenti in alcuni tratti della via Tiburtina. I vigili hanno denunciato per disastro ambientale, smaltimento illecito dei rifiuti e abusi in materia edilizia gli occupanti e i proprietari dell’area. Ora i colpevoli dovranno provvedere a bonificare l’area. Noi vigileremo affinché tutto questo avvenga. Perché gente così, che sporca e fa male alla nostra città, non merita sconti».