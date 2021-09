Raggi a San Basilio: «Ho portato Gualtieri a conoscere il quartiere, mai visto prima in zona». E attacca Michetti

Giovedì 16 Settembre 2021, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 10:49

«Stanotte, prima di tornare a casa, sono andata a San Basilio. C'era Gualtieri, mai visto prima in zona. L'ho portato a conoscere il quartiere e vedere cosa abbiamo realizzato in questi anni: palestra della legalità, fontana della Balena, ex bocciofila, luci e parco a via Tranfo».

Lo scrive, su Twitter, la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, postando un video con Don Antonio Coluccia e Roberto Gualtieri. La sindaca da giorni su Twitter provoca Gualtieri. «Gualtieri anche oggi hai perso un'occasione per dire ai cittadini dove vuoi fare la discarica a Roma. Zingaretti non ti ha dato ancora il permesso di dirlo? Un sindaco deve decidere. Zingaretti vuole farla a Valle Galeria, Falcognana o Tragliatella. Tu che dici?», aveva scritto.

Stadio della Roma, il sì dei candidati: quattro aree favorite. La società giallorossa: «Progetto entro un anno»

Elezioni a Roma, pulizia, sicurezza e periferie: le idee per i primi 100 giorni

«Roberto Gualtieri programma un giro notturno a San Basilio con don Coluccia, sacerdote antispacciatori, e all’improvviso appare Virginia Raggi, come un’imbucata a una festa - commenta Sabrina Alfonsi, capolista Pd all'assemblea capitolina - . Solo che c’è poco da festeggiare, a San Basilio e in tutte le zone di Roma che lei ha abbandonato. La sindaca è impegnata in una campagna elettorale disperata, per recuperare in pochi giorni l’incuria di 5 anni. Roberto Gualtieri sta facendo una campagna elettorale nelle zone più abbandonate di Roma. Ieri è stato a Corcolle, a Castelverde, a Ponte di Nona. E la sera a San Basilio, con don Coluccia, che combatte contro gli spacciatori del quartiere. Dopo mezz’ora è arrivata, trafelata, Virginia Raggi e si è unita al sopralluogo. Evidentemente cerca così di tappare le falle del suo operato in 5 anni. In particolare nelle periferie, dove dice di essere la “regina”. Ma i cittadini sanno cosa la Sindaca non ha realizzato in questi cinque anni».

Cercasi Michetti disperatamente. Il candidato della Lega Nord continua a scappare: neanche oggi si è presentato ad un confronto tra i candidati sindaco. Questa non è serietà. Non ha neanche il coraggio di confrontarsi. #MichettiScappa pic.twitter.com/Km9z9r5uBZ — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 16, 2021

Ma la Raggi attacca anche Michetti. «Cercasi Michetti disperatamente. Il candidato della Lega Nord continua a scappare: neanche oggi si è presentato ad un confronto tra i candidati sindaco. Questa non è serietà. Non ha neanche il coraggio di confrontarsi. #MichettiScappa», il tweet della mattinata con una foto allegata di lei insieme a Carlo Calenda a rimarcare l'assenza dell'altro candidato.

Elezioni amministrative: depositate tutte le liste dei candidati, da Pippo Franco a un Subsonica