Roma, Raggi: «Ponte Cestio pulito da restauratore che ama città»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ponte Cestio ripulito a costo zero. Grazie Roberto. Il gesto della ditta specializzata di Roberto Civetta, il restauratore che ha deciso di pulire nuovamente Ponte Cestio senza costi per l’Amministrazione, dimostra il suo grande senso civico ed un sentimento di responsabilità verso la città». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Nei giorni scorsi, dopo un primo intervento di rimozione dei graffiti ad opera della Sovrintendenza capitolina, è comparso un altro graffito di circa 5 metri quadrati sul primo pilone lato monte, sponda Trastevere. La prima pulitura, già effettuata lo scorso 4 dicembre dall’impresa di Civetta era costata 27.000 euro a Roma Capitale. Oggi, invece, il restauro è stato effettuato a carico di Roberto, il cui amore nei confronti di Roma dovrebbe essere d’esempio per chi invece continua a sporcare. Grazie, da parte mia e a nome di tutti i romani».