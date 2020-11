Raggi: «Entro il 2021 in servizio 900 nuovi bus»

Visita della sindaca Virginia Raggi questa mattina nel quartiere San Basilio per presentare nuovi autobus che saranno utilizzati come supporto di alcuni collegamenti. «Molti di voi avranno preso un autobus con la scritta +BusXRoma. Sono i nuovi mezzi che abbiamo comprato per la nostra città: 227 sono su strada dallo scorso anno, altri 328 li stiamo mettendo in circolazione settimana dopo settimana. Entro il 2021 saranno oltre 900» ha spiegato la sindaca in una diretta Facebook.

«Li abbiamo potuti comprare perchè siamo riusciti a salvare Atac dal fallimento. Risanare un'azienda pubblica da oltre 12 mila dipendenti vuol dire anche dare ai romani nuovi mezzi su cui viaggiare, istituire più linee in periferia e fornire un servizio di trasporto più efficiente. Oggi siamo a San Basilio - ha aggiunto - per presentare i nuovi bus che andranno a supporto dei collegamenti con i quartieri di Nuovo Salario, Montesacro, Talenti, Casal Boccone, Torraccia, Casal Monastero e la linea B della metropolitana».

«Da settembre per San Basilio abbiamo anche attivato una nuova linea circolare, la 424, con la quale il quartiere ha un nuovo collegamento diretto con la stazione della metro B di Ponte Mammolo. È stato possibile creare questa nuova linea anche grazie ai nuovi bus. Rinnoviamo oltre la metà del parco mezzi di Atac con investimenti mai fatti prima per garantire un servizio migliore, collegamenti più rapidi ed efficienti», ha concluso Raggi.

