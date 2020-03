Coronavirus, Raggi chiama Conte e Borrelli e chiede 30mila mascherine per vigili, autisti Atac, operatori Ama e dipendenti

Coronavirus a Roma, servono trentamila mascherine per i dipendenti di Ama, Atac, vigili urbani e personale amministrativo che sta continuando a lavorare. La sindaca di Roma Virginia Raggi nel pomeriggio si è sentita al telefono con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e con i vertici del governo per avanzare questa richiesta.



Si tratta di misure precauzionali per coloro che svolgono in questi giorni servizi pubblici: gli autisti degli autobus e il personale della metropolitana, gli operatori di Ama che trattano il ciclo dei rifiuti, gli agenti della polizia municipale che sono in strada per far rispettare i divieti. A questi si aggiungono anche i dipendenti pubblici che continuano a lavorare agli sportelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA