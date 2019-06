Roma, festa per il nuovo playground nel parco Falcone e Borsellino della Montagnola

Potenziare l'attività sportiva e riqualificare le aree verdi, con questo obiettivo è stato realizzato il sesto nuovo playground della città, nel Parco Falcone e Borsellino, su un'area di 11.800 mq alla Montagnola nell'VIII Municipio. Taglio del nastro questa mattina sulle note della banda della Polizia locale di Roma Capitale, alla presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi, dell'assessore allo Sport, Daniele Frongia, del presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri ed il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. «Il nostro obiettivo è aprire un playground per municipio: aree ludico ricreative all'interno dei parchi che permettono alle persone di ritrovarsi e stare insieme all'area aperta», ha detto nel corso dell'inaugurazione Virginia Raggi.



L'assessore Frongia ha, poi, ringraziato Coni e VIII municipio: «L'inaugurazione di questo playground è il frutto di un lungo lavoro di squadra tra istituzioni. Siamo al sesto playground aperto, a poco a poco, arriveremo ad averne uno per Municipio». Soddisfatto anche il presidente Ciaccheri, che auspica collaborazione anche su altri argomenti: «Oggi - ha detto - rendiamo quest'area un'area più bella, ora con la stessa sinergia tra istituzioni dobbiamo riuscire a rimettere a posto tutto quello che c'è al di là di quella rete».



Il nuovo playground del parco Falcone e Borsellino è composto da due aree giochi per bambini con altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma, un campo multi sport per basket, calcio e pallavolo, una pista per le biciclette, un'area pattinaggio e un «percorso vita» con panca addominali, spalliera, parallele e trave di equilibrio. Il progetto è stato finanziato grazie al fondo «Sport e periferie», stanziato dal governo per il triennio 2015-2017 e trasferito poi al Coni, promotore della riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi nelle zone più periferiche della Capitale, con l'obiettivo di realizzare un playground per municipio.

