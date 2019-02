Roma, Raggi annuncia: «Premi a chi assume ex detenuti o rifugiati»

«L'articolo 2 e l'articolo 27 della Costituzione definiscono l'importanza del reinserimento di tutte quelle persone che si trovino in una condizione di svantaggio sociale. Con questo intento abbiamo voluto prevedere all'interno degli avvisi pubblici o bandi di gara di Roma Capitale una premialità per quelle aziende che, a parità di punteggio, decidano di assumere ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone con disabilità o con disagio mentale, persone che per età anagrafica sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, donne vittime di violenza o tratta, rifugiati». Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Da un lato, questa misura consentirà di completare il percorso di reinserimento per gli ex detenuti che si sono formati e hanno iniziato a lavorare nel progetto "Mi Riscatto per Roma" portato avanti con il ministero della Giustizia per favorire il lavoro dei detenuti nella cura del verde pubblico e delle strade della nostra città, dando loro una concreta opportunità di lavoro. Dall'altro, abbiamo voluto fortemente dare una nuova opportunità di reinserimento anche ai nostri cittadini più fragili: a coloro che, nel tempo, sono stati esclusi dal mondo del lavoro. Una iniziativa che speriamo possa aiutare queste persone a ricominciare a camminare da sole, ad avere un ruolo attivo nella nostra società e a contribuire alla crescita della nostra comunità. Nessuno deve rimanere indietro», spiega Raggi.