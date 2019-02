Roma, Raggi: «Al via bonifica dell'area del Canneto»

« È iniziata la bonifica nell'area verde del Canneto di via Mattia Battistini, nella parte nord della città. L'intervento, reso possibile grazie all'aggiudicazione dell'appalto da 4 milioni di euro per la manutenzione del verde orizzontale, riguarda l'eliminazione della vegetazione infestante e la rimozione del materiale di risulta». Questo l'annuncio su Fb della sindaca di Roma Virginia Raggi. «Questa bonifica era molto attesa dai cittadini del quartiere che avevano sollecitato il XIV Municipio e l'Amministrazione. Prosegue così il nostro lavoro per restituire il decoro e la sicurezza delle aree verdi della nostra città», conclude la Raggi. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA