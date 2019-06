Il 72% dei romani boccia Raggi

Il vento, evidentemente, è cambiato di nuovo, per citare la sua frase d’esordio. Il 60,8% di chi l’ha votata tre anni fa non lo rifarebbe. E oltre il 68% la considera «incapace». Solo il 5% non trova aspetti negativi nel suo operato, il 57% non riscontra nulla di positivo. Bilancio di tre anni al timone di Roma per Virginia Raggi. Sono i numeri della «rilevazione scientifico-statistica» di Euromedia Research, un sondaggio nato con l’obiettivo di «raccogliere gli umori degli elettori di Roma, dai 18 anni in su, rilevando la percezione in merito all’operato della sindaca dopo tre anni di governo della città». Risultato: il 72,6% boccia quanto fatto dalla prima cittadina e solo il 17,5% lo promuove.

I GIUDIZI

E se si ricandidasse? Raggi sin qui ha dribblato le domande dei cronisti - «non penso alle poltrone», ha ripetuto più volte - anche se Di Maio ha ormai fatto capire che il limite del doppio mandato è un totem da spedire in soffitta, per i 5 Stelle. I romani intervistati da Euromedia, non hanno dubbi: se si ripresentasse, il 76,5% non la voterebbe, solo il 15,6% sì. Il dato forse più interessante arriva restringendo il campione, zoommando sulle risposte di «coloro che hanno votato Virginia Raggi nel 2016». Domanda: «Se Raggi si presentasse alle prossime elezioni comunali, lei la voterebbe?». Il 60,8% ha risposto no, soltanto il 28,9% le darebbe fiducia di nuovo. Insomma, per due romani su tre che l’hanno scelta nella scalata trionfale al Campidoglio del 2016, basta così. Niente bis. Anzi: il 70,7% è convinto che Raggi debba dimettersi («deve andare via», è la risposta al sondaggio), solo il 18,5% si augura che resti lì dov’è a Palazzo Senatorio fino al termine del mandato, a metà 2021. Il motivo? Facile da intuire: il 68,6% dei romani intervistati la considera «incapace come sindaca di Roma», meno di un romano su cinque (il 19,8%) la giudica al contrario «capace» di governare la città. Il resto, l’11,6%, non si esprime.

LE «PASSATE AMMINISTRAZIONI»

A proposito delle «precedenti amministrazioni», altro refrain polemico da parte del Campidoglio di questi ultimi tre anni, per il 47,3% degli intervistati «Raggi è peggio dei predecessori». Appena il 21,3% è convinto che abbia fatto meglio, il 26,3% «non vede differenze» con chi l’ha preceduta sul Colle capitolino. Una bocciatura così marcata nasce proprio sul tema dei servizi, il più sentito dai cittadini in questi tre anni, su tutti i fronti. Il 57,4% pensa che l’aspetto negativo che ha pesato di più sia «la gestione dei rifiuti», il 44,6% ha indicato «la manutenzione di strade e marciapiedi», il 35,5% «la sporcizia e l’inquinamento», il 25,8% «la gestione dei mezzi pubblici e della metropolitana». Seguono il «decoro urbano», la «sicurezza», la «gestione delle periferie». Sull’immondizia è scontento anche il 35,1% di chi ancora oggi si professa elettore del M5S; sempre tra i grillini, uno su cinque ha bocciato la giunta per le buche. Solo il 5,1% dei romani intervistati non ha trovato «alcun aspetto negativo» nei tre anni di Raggi in Comune. Al contrario, il 57,1% non ha trovato «alcun aspetto positivo» nel mandato della sindaca. Mentre l’11,8% come positività ha indicato le strade e il 10% la lotta alla corruzione. Al di là della politica, un dato che da speranza c’è: solo il 24,6% pensa che Roma sia destinata a un declino irreversibile, mentre il 72,7% è convinto che l’Urbe sia «una città che può rinascere».

