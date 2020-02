Roma, aumentano le macchinette mangia-plastica nelle fermate della metro: da tre a otto

Le macchine mangia-plastica funzionano: in sette mesi sono state riciclate due milioni e ottocentomila bottiglie in cambio di crediti per biglietti metro e bus. Ora i trasporti di Roma diventano più green. Entro il 10 marzo diventeranno otto le stazioni metro con macchinette dove riciclare bottigliette di plastica. E per velocizzare le operazioni di conferimento verranno installate nuove macchine più capienti (da 400 pezzi a 1800 pezzi). Un progetto raccontato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese e al presidente di Atac Paolo Simioni. Le realtà grazie alle quali è possibile l'iniziativa sono diverse: MyCicero, TabNet, TicketAppy e Coripet. Il progetto si chiama «+Ricicli +Viaggi». Le tre stazioni dove è già possibile effettuare i conferimenti delle bottiglie sono Cipro Metro A, Piramide Metro B e San Giovanni Metro C.

A queste da oggi si aggiungono Malatesta Metro C e Anagnina Metro A. Entro fine febbraio sarà possibile recarsi a riciclare anche presso le stazioni Metro B di Laurentina e Basilica San Paolo ed entro il 10 marzo si aggiungerà Termini. Raggi ha sottolineato il «grande gradimento dell'iniziativa. Roma sta facendo scuola in Italia grazie ad un'iniziativa che combina innovazione e semplicità». Per il presidente di Coripet, Corrado Dentis, «questa seconda fase dimostra che il progetto sta funzionando e che i cittadini di Roma hanno risposto con grande partecipazione». La sindaca ha testato di persona la nuova macchinetta a Malatesta inserendo qualche bottiglia, una delle quali non è entrata per via - si è capito dopo - di un pò di acqua al suo interno. Quindi attenzione a svuotare bene la bottiglia.

