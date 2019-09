Roma, ancora un rimpasto in Campidoglio: Raggi cambia 4 assessori

Annunciata nei mesi scorsi, ecco una piccola nuova rivoluzione in Campidoglio: Virginia Raggi cambia quattro assessori: via Laura Baldassarre dal Sociale, entra Veronica Mammi, assessora alle Politiche Sociali in VII Municipio e moglie dell'ex vicepresidente 5S del Consiglio comunale. Fuori anche Flavia Marzano, le deleghe alla Semplificazione andranno alla sindaca. Veronica Vivarelli, consigliera M5S, già presidente della Commissione competente, sostituisce Rosalba Castiglione al Patrimonio. Pietro Calabrese per Linda Meleo alla Mobilità: quest'ultima prende il posto di Margherita Gatta ai Lavori pubblici.

