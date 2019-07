Roma, ragazzo straniero senza biglietto sul bus Atac reagisce ai controllori e scappa

E' stato sorpreso su un autobus dell'Atac senza biglietto ma non ne ha voluto sapere di essere fermato dai controllori. Momenti di tensione, stamattina, alla fermata di piazza Mancini, per via dell'ennesimo furbetto che voleva viaggiare gratis.



L'uomo, di colore, viaggiava senza avere il titolo di viaggio: sorpreso dai controllori non ha rispettato la loro richiesta di esibire i documenti. I controllori, secondo quanto dichiarato nel video di Welcome To Favelas, hanno chiesto l'intervento della polizia, anche se l'uomo sembra essersi dileguato.

Ultimo aggiornamento: 13:01

