Roma, Colosseo, vigili ritrovato ragazzo scomparso e lo aiutano a tornare a casa

Hanno notato un ragazzo solo e disorientato, per svariati minuti fermo sotto al Colosseo, i due agenti della polizia locale di vigilanza nella zona che si sono avvicinati, chiedendo al giovane se andasse tutto bene. Ed è stato in questo momento che il diciottenne ha raccontato di essere scappato di casa ieri mattina, privo di soldi, documenti e cellulare, senza sapere quindi come fare ritorno nella sua città. La pattuglia del I Gruppo “ex Trevi” lo ha accompagnato presso gli uffici di via della Greca, per farlo stare al caldo e procurandogli del cibo, dato che era a digiuno da diverse ore. Con non poca difficoltà il personale è riuscito a farsi raccontare la sua storia e dopo alcuni accertamenti è emersa una denuncia di scomparsa da parte dei genitori, che sono stati rintracciati, mettendosi subito in viaggio per raggiungere il figlio. La famiglia, alleviata l’ansia e la preoccupazione, ha potuto così riabbracciare il ragazzo e tornare a casa per trascorrere insieme le festività natalizie.