Ragazzo di 15 anni perde una gamba nello scontro fra auto e scooter a Marino: caccia al pirata

Un ragazzo di 15 anni di Marino ha perso la gamba sinistra in unavvenuto ieri sera sullacausato da un’Lo schiantoè avvenuto poco prima delle 2 . Durante il sorpasso l'auto ha centrato in pieno lo scooter su cui viaggiavano il ragazzino e il padre.Il conducente intanto era fuggito diventando così un pirata della strada. Sono arrivati oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia stradale di Albano Laziale che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e per effettuare successivamente i rilievi. Il 15enne in condizioni molto gravi è stato trasportato al policlinico Gemelli. Il padre, invece, politraumatizzato, è stato trasportato in ospedale ad Albano.Nel frattempo gli agenti della polizia stradale di Albano diretti dal sostituto commissario Claudio Marrese si sono messi sulle tracce del pirata della strada. Un automobilista ha riferito di essere stato sorpassato dalla vettura che poi ha impattato contro lo scooter, dando delle indicazioni di massima ma non il numero di targa. Le indagini spaziano dalla ricerca di telecamere che, anche prima del luogo dell’impatto, possano aver filmato il passaggio della vettura, ai frammenti lasciati dall’auto pirata sull’asfalto.Quella intrapresa dagli uomini della stradale è una corsa contro il tempo per arrivare all’identità dell’automobilista pirata, prima che, con la complicità di un carrozziere, possa far sparire le tracce dell’impatto dalla macchina.