Martedì 5 Luglio 2022, 00:23

Nudo in mare aperto, al largo del litorale di Ostia. Un 26enne romano è stato salvato domenica pomeriggio da due amici in gita in barca. Un’impresa che li ha resi “ eroi ” per un giorno. Ma il giovane che hanno aiutato non era un naufrago qualunque . Ernesto Pignalberi (questo il suo nome) era evaso dai domiciliari. Così, scampato per poco all’annegamento, è passato da vittima bisognosa di aiuto , a d arrestato . Accusato di aver violato la misura cautelare, il suo arresto è stato convalidato ieri dal giudice monocratico di Roma, al termine del giudizio per direttissim a .

L’ACCADUTO



Una domenica estiva, con temperature record, che due amici avevano deciso di trascorrere in barca. Un pomeriggio che , però , ha assunto risvolti inaspettati dopo pochi minuti dalla loro partenza. Erano a un miglio da l porto turistico di Ostia Lido , pronti a dirigersi in mare aperto, quando, una strana situazione ha attira to la loro attenzione: in acqua c’ era un uomo, nudo, che galleggia va , senza preoccuparsi delle barche che gli sfreccia va no accanto. I diportisti si sono avvicina ti per vedere come sta va e avvisarlo del pericolo che corre va restando nel corridoio di transito per le imbarcazioni che entrano ed escono dal porto. A quel punto il giovane ha chiesto di essere aiutato, perché non sa peva come tornare a riva. Dopo avergli lanciato un salvagente, i due amici hanno chiama t o la Capitaneria di Porto.





I SOCCORSI



È intervenuta quindi la Polmare che, con il gommone di istituto, ha porta to il naufrago sul molo , allerta ndo sia il 118 sia il c ommissariato “Lido di Roma”. Visto l’apparente stato confusionale, l’uomo è stato trasportato in o spedale in “codice giallo”, per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute . A nche la p olizia, però, ha fatto le sue verifiche. La sorpresa, per gli agenti, è stata grande: Ernesto Pignalberi ha numerosi precedenti penali e avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari a Vetralla. Già il 28 giugno dalla stazione locale di polizia era stata emessa una nota di rintraccio per evasione. Interrogato sull’accaduto, il 26enne ha detto di non sapere come era arrivato a Ostia: ha racconta to di aver cenato da solo presso la sua abitazione, di aver trascorso una serata tranquilla e di essersi addormentato.

Poi il black-out. Non si ricordava di come fosse arrivato in mare , a un chilometro e mezzo dalla riva e a cento chilometri da casa. Un blackout che, però, non ha convin to gli inquirenti . Il giovane , infatti, ha risposto a tutte le altre domande con lucidità, sa peva riferire numeri di telefono, indirizzo di casa, il nome del suo avvocato ela frequentazione al Sert di Civita Castellana. L’unico vuoto ( apparente ) nella sua memoria riguardava proprio l’evasione . In poche ore Ernesto, dal letto di ospedale , è passa to ad avere le manette ai polsi. Ha chiesto di chiamare suo padre affinché po tesse portargli dei vestiti, poi è stato portato al c ommissariato di Fiumicino. I eri i l tribunale in composizione monocratica ha convalidato il suo arresto. L’accusa è di evasione.