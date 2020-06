Roma, arrestato il ragazzo che ha travolto e ucciso il 14enne: positivo al test alcol e droga

Il 22enne che ha investito e ucciso il ragazzino in via Cilea, all'Infernetto, dunque, è risultato positivo ai test per alcol e droga. Il magistrato di turno ha disposto l'arresto del ragazzo. Stamattina sarà processato per direttissima. Ora si trova al gruppo Tintoretto.

Via Cilea, una delle vie principali dell'Infernetto, a Roma, come dicono gli stessi residenti è la via con la miglior illuminazione. Il magistrato di turno, dunque, ha disposto l'arresto dell'investitore dopo che il giovane è risultato positivo al test tossicologico. Il giovane sarà probabilmente processato per direttissima. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Tintoretto.

Ultimo aggiornamento: 07:32

