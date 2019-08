Castel Gandolfo, cade dal materassino e scompare nel lago: ricerche in corso

È andato col materassino in mezzo al lago, ma è caduto ed è scomparso inghiottito dall'acqua. Sono in corso le ricerche di un 33enne palermitano nel lago di Castel Gandolfo, ai Caselli romani, alle porte della capitale. L'uomo stava passando una giornata in riva al lago con il fratello e la fidanzata. Da una prima ricostruzione si sarebbe allontanato dalla riva sul suo materassino gonfiabile, ma dopo poco è caduto in acqua. Sul posto oltre a polizia e carabinieri, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e la protezione civile.

