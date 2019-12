Sette ragazzine intossicate da spray urticante nel bagno della scuola a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette ragazzine intossicate a scuola. Uno scherzo che poteva avere gravi conseguenze messo in atto con una bomboletta illegale, per di più maneggiata da uno o più minori di 14 anni. E’ accaduto stamattina nella scuola media di via del Fringuello 19, al Casilino. Qualcuno ha saturato la stanza del bagno femminile con dello spray urticante.Sette bambine hanno accusato malori da richiedere l'intervento di alcune ambulanze. Il personale sanitario si è preso cura delle ragazzine rimaste intossicate. Nessuna di loro è grave. Si è trattato di un’intossicazione forte ma temporanea. All’istituto è arrivata anche la polizia che ha aperto un’inchiesta per individuare i responsabili che saranno punti anche dalla direzione scolastica.