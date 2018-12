Roma, ragazza venduta per 3.200 euro e costretta a prostituirsi: aveva conosciuto il suo aguzzino su Fb

Ultimo aggiornamento: 12:21

L’aveva (“comprata”) per 3.200 euro da un suo connazionale per farla prostituire, la polizia ha arrestato un 37enne di origine romena per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Un’indagine complessa quella avviata nel novembre scorso dagli agenti del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis e che ha visto come vittima una giovane ragazza romena caduta nella rete della prostituzione.Il suo incubo, come ha raccontato agli investigatori, è iniziato nell’ottobre scorso quando, un uomo conosciuto su Facebook, somministrandole una sostanza soporifera in una bevanda e portandola in Italia contro la sua volontà, l’ha avviata alla prostituzione. Dopo 10 giorni, l’uomo, originario della Romania ha deciso poi di venderla per 3.200 euro ad un suo connazionale. La situazione della 24enne non è cambiata, anzi a sfruttarla e a controllarla c’era anche un’altra prostituta, oltre al 37enne, che condivideva con lei un appartamento a Centocelle, verificando tutti i movimenti ed impedendole di uscire.Ed è proprio quando la sua aguzzina si è allontanata da casa per andare in Romania che la ragazza ha preso coraggio ed ha chiesto aiuto alla Polizia. A.B.A è stata cosi fermata dagli investigatori del commissariato Viminale e dagli agenti della Polizia di Frontiera Area di Fiumicino proprio mentre si stava imbarcando a Fiumicino. Grazie all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, anche C.R.D., è stato arrestato dagli agenti del commissariato Viminale. Il 37enne, finito in carcere, dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso con la sua complice.