Roma, adolescente esce di casa e sparisce, alla madre scrive: «Voglio stare un po' da sola»

Era uscita da casa per andare, con i mezzi pubblici, a uno stage da parrucchiera, dove però non era mai arrivata. Un'adolescente, di cui la madre aveva denunciato la scomparsa, è stata rintracciata a Roma dalla Polizia alla stazione Termini, grazie all'attivazione del protocollo previsto dal Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse disposto dalla Prefettura di Roma, che prevede la determinazione della cella alla quale si aggancia il cellulare di chi si sta cercando. La madre della ragazza si era presentata presso gli uffici del Commissariato Colombo, riferendo della scomparsa e che non era riuscita a contattare la figlia perché il cellulare risultava sempre spento, fino a quando le era arrivato un messaggio su whatsapp con scritto «stai tranquilla, voglio stare un po' da sola».

LEGGI ANCHE Letizia scompare a 17 anni: il giallo di quel 27enne conosciuto in chat

La donna a quel punto le aveva chiesto di inviarle una nota audio per sincerarsi che fosse effettivamente lei. Gli agenti del Commissariato hanno quindi attivato la procedura di ricerca e rilevato le aree dove il telefono agganciava le varie «celle telefoniche», inizialmente nella zona Marconi/San Paolo, poi alla Stazione Termini, dove si sono concentrate le ricerche. Successivamente il telefono era stato localizzato nell'area nei pressi di Frosinone e quindi, presumendo che la giovane si trovasse su un treno in movimento, era stata allertata anche la Polizia Ferroviaria presso la stazione di Roma Termini e di Frosinone. I poliziotti impegnati nella ricerca, dopo aver battuto incessantemente l'area di Termini, sono riusciti a rintracciare la ragazza mentre scendeva proprio dal treno proveniente da Frosinone. La minore, in buone condizioni fisiche, è stata affidata ai familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA