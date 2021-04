Aurora Ciatti, ritrovata la ragazza scomparsa a Roma. La madre: «Temevo potesse finire nelle mani di pusher»

Ritrovata la ragazza scomparsa a Roma. Aurora Ciatti, 18 anni, era fuggita dal reparto psichiatrico dell'ospedale San Giovanni dove era in cura, domenica 25 aprile. Dopo gli appelli e le ricerche disperate della mamma Rosaura, si è presentata nella tarda mattinata di mercoledì a casa del papà, sempre a Roma. «Mia figlia sta fisicamente bene, è andata da sola a casa del padre. Al momento non se la sente di parlare, l'importante è che sia salva», dice la madre. La donna temeva che la ragazza, per via della sua fragilità psichica, potesse finire nelle mani di pusher e malintenzionati. Adesso la ragazza potrà riprendere il suo percorso terapeutico. Le ricerche, portate avanti con l'aiuto della polizia, erano partite anche per l'urgenza della ragazza di potere prendere le sue medicine.

