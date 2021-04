28 Aprile 2021

di Alessia Marani

(Lettura 3 minuti)







«Aiutatemi a ritrovare mia figlia, prima che faccia la fine di Desireé o Pamela, uccisa dai mercanti di droga». Rasaura Fatellu è disperata. Sua figlia Aurora Ciatti, 18 anni compiuti a novembre, da quattro giorni è scappata dall’ospedale San Giovanni dove era ricoverata nel reparto di psichiatria. Una storia complicata quella della ragazza, con i primi problemi psichici manifestati già a 16 anni. «Problemi per cui mia figlia è molto fragile e non è in grado di badare a se stessa, è invalida psichiatrica al cento per cento. Aurora potrebbe cadere nelle mani sbagliate - racconta la mamma che sta girando tutta Roma alla ricerca della figlia, fotografie alla mano - ultimamente era entrata in comunità. Poi, però, poche settimane fa ha tentato il suicidio, è stata soccorsa e ricoverata al San Giovanni». Dopo dieci giorni intorno alle 19,30 di domenica 25 aprile è sparita. «Temiamo - spiega Rosaura - che l’abbia aiutata ad allontanarsi dall’ospedale un suo amico, un giovane tossicodipendente che si è invaghito di lei e che non è assolutamente in grado di aiutarla. Anzi». Aurora ha interrotto la cura che stava seguendo grazie ai sanitari. «Medicine - dicono la mamma e gli amici che stanno tappezzando mezza città con gli appelli di ricerca - di cui ha assolutamente bisogno per non ricadere in una profonda crisi».

Le ricerche

La scomparsa della ragazza è stata denunciata al I distretto di polizia “Trevi”. Il suo telefonino risulta spento dal momento in cui si è persa ogni traccia di lei. I poliziotti sono andati a bussare più volte anche a casa del ragazzo che potrebbe essere con lei, in zona Furio Camillo, ma anche lui si è dileguato. Non è più rientrato a casa da giorni. Dov’é Aurora? Dove si sta rifugiando? Chi si sta prendendo cura di lei e in che modo? Questi sono gli interrogativi che attanagliano mamma Rosaura. «Purtroppo - dice - siamo quasi sicuri che sia scappata con quel ragazzo di cui, man mano che raccogliamo notizie, sta emergendo sempre più un quadro fatto di tossicodipendenza e di rapporti con i pusher. Non assumendo più i farmaci da giorni, Aurora potrebbe andare incontro a una nuova grave crisi e, a quel punto, non vorremmo che le venga data dell’eroina con l’intento di sedarla, facendole correre il rischio di una overdose». In queste ore sono arrivate alla famiglia segnalazioni di possibili avvistamenti dal Flaminio e da Ponte Mammolo. Ma nessuna si è rivelata finora una pista concreta. La mamma e gli amici stanno battendo le stazioni della metropolitana chiedendo anche ai vigilantes e ai militari dell’operazione “Strade sicure” se hanno mai visto la ragazza.

Aurora dopo i primi due anni di superiori aveva interrotto gli studi. Anche lei abita in zona Furio Camillo, sull’Appia. Non molto distante da dove viveva anche Pamela Mastropietro, la diciottenne che venne uccisa e fatta a pezzi dai pusher a Macerata nel 2018 dopo essere fuggita da una comunità. Aveva lasciato la casa di Aprilia ed era finita nelle mani degli spacciatori anche Desireé Mariottini, lasciata morire con un cocktail di psicofarmaci e droga nel covo del crack di via dei Lucani, a San Lorenzo.

