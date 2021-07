Roma, Fabrizio Marrazzo propone Via Raffaella Carrà: «Si intitoli la Gay street al Colosseo in sua memoria»

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:57

Una via a Roma dedicata a Raffaella Carrà. È la proposta di Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco di Roma e Portavoce Nazionale Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale. Secondo cui via San Giovanni in Laterano, la strada a due passi dal Colosseo ribattezzata anche come Gay Street, si intitolata alla soubrette morta il 5 luglio. «In consiglio comunale mi impegnerò per far dedicare il tratto di strada vicino al Colosseo da noi ribattezzato Gay Street a Rafaella Carrà, dove la sua musica è sempre stata presente. Ricordo una sua intervista dove disse: anche se fisicamente non sono al Pride è come se ci fossi, perchè c'è sempre qualcuno che mi imita e canta le mie canzoni».

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto L'INTERVISTA Raffaella Carrà, Magalli: «Su di lei non avrei... L’ADDIO Raffaella Carrà, l’inchino di Roma ROMA Raffaella Carr e Milly Carlucci IL SUO ADDIO Video

Raffaella Carrà, l’inchino di Roma: un lungo applauso che attraversa la Capitale

«Intitolarle la strada sarebbe un segnale importante da parte della città di Roma dove lei ha vissuto e lavorato e da parte della nostra comunità alla quale lei è stata sempre vicina. Infatti, nel 2017 fu premiata come Icona gay per il coraggio, l'energia e libertà, premio di cui ne andava fiera. Ha sdoganato la libertà di amare e di essere se stessi in anni molto più difficili come negli anni '60 e 70. La sua musica da sempre è un cult dei Pride e dei locali LGBT+ in Italia e non solo e continuerà ad esserlo anche dopo la sua scomparsa».

Raffaella Carrà, l’inchino di Roma: un lungo applauso che attraversa la Capitale