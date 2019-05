Race for the Cure domani fa tappa a Ostia: dal 17 il villaggio della prevenzione al Circo Massimo

La “ Carovana della prevenzione ” fa tappa ad Ostia. Domani, dalle 8.30 alle 16.30, al mercato Appagliatore di Ostia, stazionerà un camper, messo a disposizione dall'organizzazione di volontariato Susan Komen presso il quale sarà possibile informarsi e fare indagini diagnostiche sui tumori femminili.

L'iniziativa si svolge nell'ambito della 20esima edizione di Race for the Cure, campagna di sensibilizzazione alla prevenzione. All'iniziativa ha aderito l'assessorato alle Politiche sociali e politiche educative del Municipio X e le associazioni di volontariato del territorio.

Race for de Cure apre al pubblico un villaggio al Circo Massimo dal 17 maggio con iniziative gratuite di salute, sport e benessere dalle 10 alle 20. L'evento il 19 maggio alle 10 vedrà il clou con la 5 km di corsa competitiva e amatoriale e la 2 km di passeggiata.