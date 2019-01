Roma, rogo ospedale San Pietro: raccolta fondi per bonifica reparti

Una raccolta fondi per accelerare la bonifica dei locali danneggiati e recuperare le attrezzature sanitarie rese inutilizzabili dall'incendio del 3 novembre scorso all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Questo l'obiettivo della raccolta fondi lanciata da A.F.Ma.L. (Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) per l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli.



L'incendio si era propagato nella notte nei locali della struttura e il fumo ha avvolto le corsie dell'ospedale: è stata necessaria l'evacuazione degli oltre 400 pazienti. Tutto il personale medico in turno ha lavorato senza sosta per mettere al sicuro i pazienti, soprattutto bambini, anziani e coloro che non erano in grado di uscire autonomamente. I ricoverati, ricordano dall'ospedale, sono stati evacuati e trasferiti ad ospedali limitrofi. La maggior parte dei medici e del personale della struttura è stata temporaneamente inviata negli altri ospedali della Capitale a prestare servizio, «attraverso un accordo con diverse strutture come S. Andrea e San Camillo», altri sono stati impiegati nelle strutture dei Fatebenefratelli in tutta Italia. La raccolta fondi punta al ripristino di tutti i reparti dell'ospedale, per garantire ai cittadini i servizi sanitari necessari: fino al 12 gennaio sarà possibile inviare un sms al 45590 per donare 2 euro oppure chiamare da rete fissa il 45590 per donare 5/10 euro.

