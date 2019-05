Quarto Miglio, uomo di 49 anni prende a coltellate un 19enne: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha esitato ad assalire un ragazzino di 30 anni più giovane di lui. I carabinieri della stazione Roma IV Miglio hanno denunciato in stato di libertà un 48enne romano, con precedenti, per lesioni aggravate. I militari, su segnalazione del 112, sono intervenuti in via Quinzio Flaminino, zona Tor Fiscale, dove un 19enne romano ha riferito che poco prima, a seguito di una lite per futili motivi, era stato aggredito da un conoscente e che era stato colpito con vari fendenti al collo al torace e sulla mano sinistra. Le ricerche dei carabinieri hanno consentito di rintracciare e bloccare l'aggressore, un 48enne, che nel frattempo era rientrato nella propria abitazione poco distante dal luogo della lite. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, nascosti nella lavatrice, vari indumenti ed un asciugamano intrisi di sangue, mentre nel giardino è stato recuperato il coltello a lama fissa utilizzato per l'aggressione. Il 19enne, portato presso l'ospedale «Vannini», dove è tuttora in osservazione, non in pericolo di vita, per le varie ferite riportate.