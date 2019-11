Roma, Quarticciolo, sorpresi a spacciare in strada: 3 arrestati e una denuncia

Sono stati sorpresi mentre spacciavano droga in strada: così i carabinieri della stazione Tor Tre Teste hanno arrestato tre persone, un 30enne e un 34enne, con precedenti, e un 29enne, tutti originari della provincia di Brindisi, con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Denunciato con la stessa accusa anche un 46enne romano, trovato in loro compagnia. In particolare, mentre passavano in via Manfredonia, al Quarticciolo, i militari hanno notato il gruppo cedere a più acquirenti sostanze stupefacenti. Quindi sono intervenuti trovando nelle tasche dei pusher dosi di cocaina e hashish e la somma contante di 1.125 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati portati in caserma, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA