Paura al Quarticciolo, minaccia con un collo di bottiglia parroco e fedeli: arrestato

Paura ieri sera al Quarticciolo, nella chiesa “Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo” in via Manfredonia. Un 23enne originario di Catania, con precedenti, è entrato in chiesa pretendendo soldi, ma quando il parroco e i fedeli si sono rifiutati, sono stati minacciati con un collo di bottiglia. L'uomo ha anche danneggiato il presepe esposto. Fortunatamente sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il violento che dovrà rispondere di reato di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA