Roma, cinquantenne fermato dai carabinieri al Quarticciolo: aveva venti dosi di hashish

I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un romano di 51 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio in zona Quarticciolo, i carabinieri hanno riconosciuto l'uomo, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, mentre si aggirava a piedi in via delle Abelie e lo hanno fermato per una verifica. Dopo aver trovato 20 dosi di hashish nelle sue tasche, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione, nella stessa via, trovando un involucro contenente 440 grammi della stessa sostanza stupefacente, bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.