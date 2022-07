Vaccini, quarta dose, boom di richieste nel Lazio: più di 70mila prenotazioni sul portale della regione

Da giorni è ripartita la campagna vaccinale per la quarta dose. Dopo il via libera dell'Ema, che ha consigliato il secondo booster per tutti gli over 60 e i fragili, anche l'Aifa ha confermato la stessa linea. Con l'aumento dei casi Covid e dei ricoveri, le regioni sono ritornate a riaprire gli hub sanitari per dare un'accelerata alla campagna vaccinale, ormai quasi del tutto appiattita dopo il terzo ciclo di inoculazioni.

Il comunicato della Regione Lazio

In questo senso ancora una volta la Regione Lazio conferma ottimi numeri. «É stata superata la quota dei 70 mila prenotati sul portale regionale per la quarta dose del vaccino Covid. Le somministrazioni giornaliere sono circa 12 mila, il 20% in più del target nazionale». Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.