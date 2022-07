Quarta dose nel Lazio, domani al via le prenotazioni per over 60 e fragili. Oggi 13.386 nuovi casi

Quarta dose nel Lazio, al via le prenotazioni per gli over 60 e i fragili. «Da mercoledì 13 luglio alle 24 saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti-Covid19 per: over 60; soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute». Lo sottolinea l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio sui propri social. «La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo)», prosegue l'assessorato.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Quarta dose e vaccini aggiornati, cosa cambia? LE REGOLE Omicron 5, quarantena e rientri SALUTE Foto LA PANDEMIA Cosa succederà questa estate?

Tutte le informazioni su: www.salutelazio.it/ quarta- dose-vaccino-anti-covid-19.

Per la prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione. lazio.it

Quarta dose e vaccini aggiornati, cosa cambia? Si potranno fare entrambi? La guida al nuovo booster

Zingaretti: vacciniamoci

«Il Lazio è pronto. Da domani 13 luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del vaccino anti Covid, come per over 60 e soggetti fragili. Vacciniamoci per non tornare indietro». Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il Lazio è pronto. Da domani #13luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del #vaccino anti #Covid, come sempre su https://t.co/a6bSZsIaV0 per over60 e soggetti fragili.



Vacciniamoci per non tornare indietro! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) July 12, 2022

Covid Lazio, il bollettino

Nel Lazio su 6.198 tamponi molecolari e 55.987 antigenici per un totale di 62.185 test, si registrano oggi 13.386 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 8.949 rispetto a ieri), con 6.347 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 11 decessi (più 4 rispetto a ieri) e 4.430 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 884 (più 3 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 63 (più 1 rispetto a ieri).

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5 per cento», spiega l'assessore D'Amato.