Quarta dose, nel Lazio via alle somministrazioni del vaccino ai fragili: è la prima regione d'Italia

L'Italia ha cominciato oggi la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid. Dopo il via libera dell'Aifa, è il Lazio la prima regione ad aprire la strada. A riceverla a Rieti e Frosinone sono trapiantati, dializzati e immunodepressi, ossia i cosiddetti fragili. Il quarto richiamo deve essere somministrato a 120 giorni dalla terza dose. Intanto è ufficiale anche l'arrivo del vaccino Novavax, che potrà essere prenotato dagli over 18, ma solo per le prime due dosi di vaccino.

Rieti, avviata la quarta dose delle vaccinazioni antiCovid all'ex Bosi

