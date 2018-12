Droga sotto al materasso e nel forno: arrestato il fabbro-pusher di Velletri

IL BLITZ

Un fabbro e saldatore con l’hobby dello spaccio si è fatto scoprire a causa del forte aroma di marijuana che emanava dalla sua abitazione. A finire in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è D.M., 40 anni di Velletri, già conosciuto alle forze dell’ordine. I poliziotti del commissariato di Velletri erano andati presso la sua casa in via delle Fontanelle, zona Cigliolo per fare una notifica a un familiare quando non è sfuggito al loro “fiuto” un forte odore di marijuana provenire da alcune stanze. Tanto era intenso il profumo che la polizia ha iniziato a controllare le varie camere.

IL SOPRALLUOGO

La droga era stipata un po’ ovunque: nella camera da letto del proprietario, in cucina e nel salone. Insomma c’era marijuana persino nel forno, sotto al materasso, dietro alcuni mobili e nelle credenze all’interno dei barattoli di sottaceti. La droga era già impacchettata e pronta per gli eventuali compratori e pusher. Il totale dello stupefacente rinvenuto è di due chili e 200 grammi suddivisi in 16 involucri di grosse dimensioni, imballati e sigillati con nastro. In casa c’erano anche un bilancino di precisione e delle bustine in cellophane trasparenti per il confezionamento. Gli investigatori ritengono che l’uomo, dietro la sua attività ufficiale di fabbro saldatore, nascondesse in realtà un grosso giro di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona dei Castelli Romani fino ai confini con Cisterna e Latina. Ora l’artigiano si trova in carcere a Velletri in attesa del processo.

Chiara Rai

© RIPRODUZIONE RISERVATA