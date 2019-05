Roma, Contromano su via di Boccea, pusher in fuga semina il panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contromano su e giù per via di Boccea nel disperato tentativo di fuggire dalla polizia. Rocambolesco inseguimento nella serata di giovedì da via del Quartaccio fino al Gra, passando per via di Boccea, e di nuovo indietro. Sempre contromano, sfiorando decine di vetture, persino un autobus di linea carico di passeggeri. A scappare dagli agenti delle Volanti, M. P., pusher con vari precedenti alle spalle, intercettato in sella a un Sh nero su via Andersen mentre cercava di piazzare una dose a dei ragazzi fermi in auto. Il ragazzo appena visto il lampeggiante della polizia, si è dato alla fuga. Su via del Quartaccio ha imboccato via di Boccea in senso contrario, nella corsa si è liberato di un involucro lanciato oltre il marciapiede, dopo circa trecento metri ha invertito la rotta ed è tornato indietro, ancora zig-zagando tra le vetture. Dietro la volante che lo tallonava e con la sirena accesa e la paletta esposta cercava di avvertire avvisare gli altri automobilisti e scooteristi del pericolo. Gli agenti hanno chiesto ausilio via radio, allertata anche la municipale. L’Sh ha di nuovo preso contromano la rotatoria nei pressi del Gra rischiando di schiantarsi contro un bus e le auto che uscivano dalla rampa dell’anello stradale. A quel punto è arrivato un altro equipaggio della polizia. Le due volanti hanno sbarrato la strada allo scooter, M. p. ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro un altro veicolo e scivolando. Il giovane è rimasto comunque illeso. In tasca aveva due grammi di cocaina. Un miracolo che non abbia provocato altri danni.