Pullman in fiamme sull'A24, trenta passeggeri salvati dall'autista all'altezza di Tagliacozzo

Un autobus ha preso fuoco verso le 11:45 sull'autostrada A24 , al km 65.9, tra il bivio con l'A25 e Tagliacozzo in direzione Roma. L'autista appena ha visto il fumo uscire dalla parte posteriore del mezzo ha accostato e fatto scendere tutti i passeggeri, in tutto una trentina di persone. Poi il botto e le fiamme che hanno divorato l'autobus in poco tempo e il fumo ha creato forti disagi alla circolazione sulla Roma-L'Aquila. Sul posto sono intervenuti la squadra antincendio di Strada dei Parchi, i vigili del fuoco e la polizia Stradale. Durante l'intervento è stato necessario bloccare il traffico in direzione Roma e si sono formate delle code anche nell'altra carreggiata, completamente invasa dal fumo. Il traffico è tornato alla normalità circa un'ora dopo l'intervento. Gli interventi di soccorso e viabilità sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) dell'Aquila.LEGGI ANCHE Traffico, Roma seconda al mondo per ore perse: prima Bogotà, Milano settima Vanno a Roma per partecipare a “C'è posta per te”, autobus in fiamme: tutti salvi