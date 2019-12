«Dacci da bere» e il barista viene picchiato dai pugili

Pugili sul ring e picchiatori per bere gratis nella vita. Sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e tentata estorsione Manuel Parrini, ventiduenne boxeur, già Guanto D'oro dilettanti nel 2018, della Garbatella e l'amico Alex Refice, classe 1995, di Tor Marancia. Sono stati presi dagli agenti delle Volanti dopo la notte brava in un locale dell'Eur; soprattutto dopo avere messo kappaò un buttafuori e un barista nel corso di una serata evento organizzata da una palestra, procurando al primo un trauma cranico per i colpi subiti giudicato guaribile in ben trenta giorni. Processati per direttissima ieri pomeriggio a piazzale Clodio, hanno chiesto i termini a difesa. Il processo a loro carico inizierà a febbraio ma nel frattempo, come ha stabilito il giudice, tornano in libertà.

I due erano entrati nel locale quando lo stesso era già in fase di chiusura. Pretendevano di bere e ricevuto il diniego da parte del personale dipendente, sono andati su tutte le furie, urlando al barista: «Se non ci dai da bere avrai problemi quando esci da qui».

Poi lo hanno accerchiato e il Refice, da quanto ricostruito attraverso le testimonianze, lo avrebbe colpito alle spalle con un fortissimo pugno in volto, facendolo sanguinare abbondantemente. Dopodiché entrambi i pugili si sarebbero scagliati contro il buttafuori che era intervenuto, mettendolo al tappeto e poi continuando a prenderlo a calci ripetutamente, anche sulla testa, mentre era ancora riverso sul pavimento. Spavaldi e indomiti, fermati poi per il controllo, hanno continuato a ribadire le loro ragioni in piazza: «A noi non si dice di no, altrimenti attacchiamo... noi siamo pugili figurati se ci mettono paura du' co.. che fanno finta de fa' i buttafuori». Spavaldi ma anche soddisfatti. Dopo avere lasciato i due a terra, sono stati visti allontanarsi mente si complimentavano a vicenda e si cambiavano pacche sulle spalle per il bel lavoro fatto.

Gli agenti delle Volanti erano intervenuti intorno alle 3 di notte in ausilio a una pattuglia della Guarda di finanza che si era fermata per sedare una lite in piazza Marconi, sotto l'obelisco. Mentre stavano per riprendere servizio, i poliziotti hanno notato due giovani attraversare velocemente la Colombo in direzione di via Chopin e dietro di loro correre una persona che poi si è rivolta proprio a loro: «Quei due hanno appena aggredito e malmenato un dipendente del locale». Le volanti si sono messe subito alla ricerca, altri testimoni hanno indicato la direzione imboccata dai fuggitivi. I due pugili sono stati poi rintracciati, sottoposti a perquisizione personale e identificati.

Parrini e Refice annoverano vari precedenti di polizia per reati contro la persona, nello specifico di lesioni e rissa, entrambi avevano già in atto la misura dell'avviso orale del Questore. Dopo avere trascorso domenica notte a Regina Coeli, ieri sono stati rimessi in libertà.



