Giovedì 13 Ottobre 2022, 10:14

Medici di Medicina d'urgenza non ci sono diventati per caso. Quella strada l'hanno intrapresa «deliberatamente e con convinzione nella certezza e anche speranza di far parte di quella prima linea che soccorre le persone», dice Davide Marsiliani, 38 anni, romano tra i camici bianchi in servizio al pronto soccorso Grassi di Ostia. Dodici ore di lavoro in media ogni giorno e quella passione che non è stata scalfita neanche dalla violenza subita sul proprio corpo. «Una costola rotta da una paziente 21enne in stato di ebbrezza - racconta Marsiliani - che voleva lasciare l'ospedale». Era estate quando la ragazza dalla barella sferrò due calci. Uno colpì il medico al costato provocando una frattura, l'altro lo prese al volto.

Lazio, fuga dei medici verso il Nord: «In Alto Adige una settimana pagata come un mese a Roma»

«Due giorni a casa, eravamo in carenza di personale - prosegue il medico - sono rientrato in servizio». Episodio isolato? Solo lui da anni fa i conti con aggressioni cicliche, che sono per lo più verbali, con le minacce, «gli sputi e la necessità di mettermi in mezzo quando qualcuno si scaglia contro delle colleghe». Non è un ring ma pare che lo sia diventato, la zona triage di molti pronto soccorso romani. Per la Società di Medicina di emergenza e urgenza del Lazio i casi di violenza sono in costante aumento, nei pronto soccorso si registrano aggressioni quotidiane anche molteplici e gli ingressi annuali nei presidi del Lazio superano i due milioni (solo per dare la misura della quantità effettiva). Pazienti che non sopportano, che non aspettano, che sono sotto effetto di droghe, psicofarmaci, alcol. Pazienti che se non arrivano a mettere le mani addosso ad un medico o ad un infermiere mandano in frantumi vetrate, spaccano sedie.

LA RECRUDESCENZA

«Siamo arrivati al punto che non denunciamo neanche più - chiosa Giulio Maria Ricciuto, presidente regionale del Simeu - il sistema ha fallito». Dal San Giovanni all'Umberto I, passando per i Castelli, tornando a Tor Vergata. Pure negli ospedali che contano oltre alla vigilanza interna dei posti di polizia l'escalation è in aumento. Un caso ogni due giorni nella migliore delle ipotesi e un exploit soprattutto nelle ore notturne. «Se non hai di che vivere o vivi in una condizione disagiata - conclude Marsiliani - e ci si mette anche l'imprevisto, quando c'è una situazione di stress si tenderà a sfogarla e nei prossimi mesi sarà solo peggio».

Rieti, aggredisce un paziente al pronto soccorso: bloccato da una guardia giurata poi arrestato per tentato furto dalla polizia



Solo qualche tempo fa i locali del pronto soccorso di Tivoli furono praticamente distrutti dalla furia di un paziente che si scagliò anche contro il personale sanitario. «Abbiamo chiesto alla Regione Lazio interventi certi, come il ripristino dei posti di polizia in tutti i pronto soccorso e non solo nei grandi», conclude Ricciuto. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato risponde: «Ho sollecitato il Prefetto ed ho trovato la massima attenzione. Nei nostri pronto soccorso transitano ogni giorno migliaia di persone e garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dei malati è assolutamente importante. A mio avviso andrebbe disposto anche una sorta di Daspo per chi reiteratamente compie gesti di violenza».

LE RISPOSTE

Da palazzo Valentini, il prefetto Matteo Piantedosi ha avviato una ricognizione relativa ai presidi attualmente operativi negli ospedali e sono state chieste informazioni sugli spazi attualmente usati dalle forze di polizia e questo perché l'approfondimento non è soltanto sull'effettiva presenza ma anche sull'adeguamento delle risorse strumentali. In sostanza si deve garantire la possibilità di interventi a tutela della sicurezza di operatori e pazienti.